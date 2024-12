Linkiesta.it - Rischi e opportunità degli approcci convenzionali alla riforestazione

Glisono costosi e richiedono molto lavoro. Ci scontrammo con dei problemi insormontabili. Provai tutto cio? che sapevo: lessi molto, consultai esperti del settore e mi feci un’idea dei progetti che portavano avanti. Sperimentai diverse tecniche. Piantammo specie esotiche: pratica standard all’epoca, perché le specie arboree indigene erano considerate poco redditizie e a crescita lenta; piantammo specie autoctone: gli alberi morivano in ogni caso. Ogni anno il Niger celebrava il trois aou?t (il 3 di agosto) come giornata nazionale della piantumazione; per me non aveva alcun senso. In una buona annata, la stagione delle piogge in Niger durava solo quattro mesi: perche? aspettare il mese precedente la fine delle piogge per piantare gli alberi, cosi? da costringerli poi ad affrontare tutti gli otto mesi della stagione secca? Iniziammo quindi a piantare in concomitanza con i primi acquazzoni e, con chi era disposto a farlo, anche prima, per dare agli alberi un vantaggio.