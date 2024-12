Pelach manager dello Stoke viene licenziato dopo tre mesi in carica

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-27 22:14:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:LoCity ha esonerato l’allenatore Narcisappena 19 partite in.L’ex allenatore del Norwich è stato nominato a settembre all’età di 36 anni, ma ha vinto solo tre delle 18 partite di campionato in campionato.Una sconfitta per 2-0 a Santo Stefano in casa contro il Leeds ha lasciato la sua squadra al 19esimo posto in classifica, a soli tre punti dalla zona retrocessione.LoCity si è separato dall’allenatore Narcís Pèlach.—City FC (@city) 27 dicembre 2024Il direttore sportivo Jon Walters ha dichiarato al sito ufficiale del club: “Narcis è un allenatore di talento con un enorme potenziale, lavora incessantemente e duramente e non ho dubbi che raggiungerà il successo in futuro.