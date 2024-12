Pallavolo Azzurra, dall’oro olimpico dell’Italia di Velasco al titolo iridato dell’Under 17 Maschile

Leggi su Ilfaroonline.it

Uno straordinario anno 2024 per laitaliana nel mondo. Dalle categorie senior, con la vittoria storica della Nazionale Femminile dia Parigi 2024 (leggi qui), a quelle giovanili con il17. Fino ad arrivare ai successi del beach volley.In bacheca medaglie scintillanti e trofei incredibili che confermano il talento e la grandezza dello sport italiano nel mondo, insieme allache cresce sempre di più. Si proietta verso il 2025 allora il movimento azzurro. con il sogno di replicare i successi e aggiungerne degli altri.Di seguito, tutti i successi del 2024 – Fonte federvolley.itNazionale Seniores FemminileGiochi Olimpici, medaglia d’oroVolleyball Nations League, primo postoNazionale Under 22 FemminileCampionati Europei, medaglia d’oroNazionale Under 22Campionati Europei, medaglia d’argentoNazionale Under 20 FemminileCampionati Europei, medaglia d’argentoNazionale Under 18 FemminileCampionati Europei, medaglia di bronzoNazionale Under 18Campionati Europei, medaglia d’argentoNazionale Under 17 FemminileCampionati del Mondo, medaglia di bronzoNazionale Under 17Campionati del Mondo, medaglia d’oroBeach VolleyCampionati Europei femminili, medaglia d’argento di Marta Menegatti e Valentina GottardiCampionati Europei Under 18 maschili, medaglia d’oro di Matteo Iurisci e Laurin Zoeschg Foto Simone Ferraro – CONIilfaroonline.