Pace fatta tra Chiara Ferragni e Codacons trovato l’accordo | l’influencer versa 200mila euro in beneficenza per risarcire i consumatori

Leggi su Dayitalianews.com

Come riportato dal Corriere della Sera, sembra chee ilabbianoun accordo dopo la guerra scatenata per il caso pandoro Balocco e le uova Dolci Preziosi.è pronta ache, rappresentati dale dall’Associazione Utenti Servizio Radiotelevisivi, avevano avviato una class action per richiedere i danni per l’acquisto del pandoro 2021 “Pink Christmas”, venduto con pratiche considerate poco trasparenti. Inoltreè pronta anche are 200.000inad un ente che si batte per la tutela delle donne vittime di violenza e a partecipare ad un evento promosso dalla stessa associazione.L’indagine suA questo punto potrebbe ammorbidirsi la posizione di, che tramite questo accordo potrebbe trovare una soluzione giudiziaria dell’inchiesta penale che la vede coinvolta.