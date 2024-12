Terzotemponapoli.com - Napoli-Venezia, l’ultima parte della conferenza di Conte

Verso: di seguito la terzastampa dialla vigiliasfida con i veneti.E’ presto per dire che per lo Scudetto ci sono Inter, Atalanta e?“Non è ancora finito il girone d’andata, è un po’ azzardato, poi si possono pensare tante cose. Mancano due partite al girone d’andata, ci sono ancora più di 63 punti in palio.. ero forte in matematica (ride, ndr). L’obiettivo deve essere fare punti e dar fastidio, questo è l’obiettivo primario, stiamo lavorando tanto e vogliamo continuare a crescere”.Il prossimo obiettivo è aumentare i minuti di quel primo tempo di Genova?“L’obiettivo è di allungare, sì, quello che dobbiamo percepire sistematicamente, in ogni momento, che tipo di gara si sta giocando e che tipo di partita ci viene richiesto. A volte partiamo con quello spartito, siamo preparati su quello, ma quando cambia dobbiamo riconoscere che sta cambiando qualcosa ed adeguarci.