Oasport.it - Marta Bassino vede la luce in gigante: “Ancora qualche errore, ma metto insieme i pezzi”

Leggi su Oasport.it

centra la settima posizione neldi Semmering (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Panorama” la nativa di Borgo San Dalmazzo ha datosegnale importante dopo difficoltà assortite tra le porte larghe, quella che era la sua specialità preferita ma che ora la stando soffrire un po’ troppo.La gara ha visto il successo di una straordinaria Federica Brignone con un vantaggio di 57 centesimi sulla sse Sara Hector, mentre chiude al terzo posto la neozelandese Alice Robinson a 90. Quarta posizione per la canadese Valerie Grenier a 94 centesimi, quinta la statunitense Paula Moltzan a 1.11, mentre è sesta l’austriaca Julia Scheib a 1.30 dopo una seconda manche eccellente.Settima posizione come detto pera 1.