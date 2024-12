Ilrestodelcarlino.it - Lube, Cormio suona la sveglia: "Il bonus pazienza si sta esaurendo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Monza-Civitanova è stata l’ultima di Zaytsev in SuperLega. Ieri la Mint ha ufficializzato l’addio del giocatore, il cui contratto scadeva il 31 dicembre. Le partiti non hanno trovato un accordo e lo "zar" proseguirà la stagione in Turchia, al Galatasaray. Quella di Monza non sarà l’ultima gara per i giocatori della, ma rischia di metterne qualcuno sul mercato. Anticipatamente. Sì perché il ko 3-2 ha fatto infuriare il dgche ieri in una nota del club ha criticato i giocatori, ha definito "inammissibile" ripetere gli stessi errori e ha parlato di "fiducia che si sta". La speranza è che queste parole spronino la squadra un po’ come faceva in passato patron Giulianelli, ultima volta nei quarti playoff del 2023 quando laera sotto 0-2 nella serie con Verona e poi l’ha vinta.