LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2024 in DIRETTA: grande prestazione di Von Allmen, attesa per Casse e Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.0011.37 Lo svizzero Stefan Rogentin è avanti di 0.08 al secondo rilevamento, ma è da qui in poi che Vonha pennellato.11.36 Vonsi conferma un talento indiscutibile. Vola al comando con 0.63 su Hrobat, anche oggi lo ritroveremo nelle zone molto alte della classifica.11.35 Dopo la Carcentina e il salto di San Pietro, lo svizzero è in vantaggio di 0.17. Ha sciato davvero bene, la tecnica non gli manca.11.34 L’elvetico è dietro di 26 centesimi al secondo rilevamento.11.34 Lo sloveno Hrobat rifila 1.05 a Babinsky. Attenzione ora al nuovo fenomeno svizzero Franjo Von: è l’erede di Feuz.11.32 Hrobat in vantaggio 2 decimi al secondo intermedio e ben 61 centesimi al terzo.