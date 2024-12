Ilnapolista.it - L’ex capo ultrà dell’Inter Beretta: «Con la Champions del 2023 ai capi ultrà sono entrati 90mila euro a testa»

Il Giorno rende noti “i verbalirogatorio di Andrea, exoggi collaboratore di giustizia“. È in carcere per aver ucciso lo scorso 4 settembre Antonio Bellocco, erede dell’omonimo clan ’ndranghetista, e nell’ambito dell’inchiesta “Doppia curva“ che ha detato i vertici delle tifoserie organizzate nerazzurre e rossonere.Leggi anche:, ultras Inter, diventa collaboratore di giustizia, la Nord non gradisce: “Infame, non appartiene alla nostra mentalità”: «Marotta mi ha anche salvato una volta»“racconta di aver avuto “rapporti diretti” con lo Slo, «la figura che fa da collante tra la tifoseria, la società e le forze dell’ordine», rapporti «dovuti a spostamenti per le varie trasferte, dove magari ti trovano i pullman, vengono dati un tot di biglietti per i ragazzi del gruppo».