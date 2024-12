Bergamonews.it - La violenza di Cosa Nostra: vite innocenti spezzate dalla mafia

Leggi su Bergamonews.it

Palermo. Gli studenti e studentesse della classe 5U dell’Isis Oscar Romero di Albino sono volati in Sicilia per conoscere i luoghi simbolo e la storia della. L’ultimo episodio scritto dai giovani bergamaschi tratta le: dai magistrati ai giornalisti, passando per i bambini e l’esempio di don Pino Puglisi.Qui tutti gli articoli scritti dai giovani studenti sul loro Viaggio della Legalità a Palermo.Un’opera d’arte per non dimenticareLaha sempre tentato di depistare e intralciare chi cercava di contrastarla.Per ricordare le vittime morte lottando controè stato ideato un murales che rappresenta delle persone che hanno dedicato la loro vita alla salvaguardia del paesecorruzione mafiosa. Noi lo abbiamo visitato: si trova in via San Gregorio a Palermo, di fronte alla caserma dei carabinieri.