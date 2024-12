Agi.it - La Manovra è legge. Tutte le misure

AGI - Ok definitivo del Senato a tutta ladi Bilancio, con 108 sì, 63 voti contrari e un astenuto. Subito prima l'Aula aveva già dato l'ok con 112 voti favorevoli, alla parte dellacontenenti le norme su cui il governo ha posto la questione di fiducia. LeSi tratta di unadi bilancio composta per due terzi dall'intervento per rendere strutturale, almeno per i prossimi 5 anni, la riduzione del cuneo fiscale per i redditi fino a 40mila euro e il passaggio a tre aliquote Irpef (23% per i redditi fino a 28mila euro, 35% da 28mila a 50mila euro e 43% oltre i 50mila euro). Arriva pero' una stretta sulle detrazioni per i redditi più alti e viene introdotto un meccanismo di quoziente familiare. Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato in corrispondenza del reddito per il coefficiente indicato in corrispondenza del numero di figli.