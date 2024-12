Dilei.it - Icardi-Nara, un amico testimonia contro di lui. E spuntano le chat del tradimento

Leggi su Dilei.it

La lunga storia d’amore tra Mauroe Wandasi è conclusa e tra i due i rapporti sono molto tesi. Da mesi, infatti, i due ex coniugi si danno battaglia in Tribunale e sui media, accusandosi a vicenda di diverse malefatte. La conduttrice televisiva, in particolare, avrebbe denunciato l’ex compagno per violenza di genere e avrebbe deciso anche di sfrattarlo dalla loro villa di Santa Barbara con l’aiuto della polizia. Il calciatore, invece, non pagherebbe gli alimenti delle due figlie avute dall’ex moglie e avrebbe chiesto la loro custodia.Nelle ultime ore, però Mauroavrebbe subito un duro colpo nella sua battaglia legaleWanda, uno dei suoi migliori amici, Marcelo, avrebbetodi lui di fronte alle autorità giudiziarie.Mauro, lanza dell’Wandaha chiuso la sua relazione con Mauroe, adesso, sembra molto innamorata del suo nuovo fidanzato L-Gante, rapper a cui sarebbe legata da ben tre anni, come da lei stesso dichiarato.