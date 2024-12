Guardiola non si arrenderà… ma dice che i giocatori hanno dato via contro il Manchester United

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-28 19:21:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:L’allenatore Pep“vuole essere” alCity ma non riesce a spiegare una serie di cinque punti in nove partite che ha lasciato i campioni in carica a sei punti dal quarto posto.Il sei volte vincitore della Premier Leagueha detto di essersi congratulato con la sua squadra dopo il pareggio per 1-1 in casal’Everton giovedì, estendendo la loro triste striscia ad una vittoria in 13 partite in tutte le competizioni, poiché sono stati bloccati da avversari chesegnato il secondo gol. -meno gol nella massima serie.“Non mi arrenderò”, ha detto. “Voglio essere qui e farlo. In vista la situazione in cui ci troviamo, dobbiamo farlo.