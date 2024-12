Lanazione.it - Gravidanze a rischio. Asl e Aoup insieme. Nuovo protocollo. Assistenza di area vasta

Un percorso diagnostico terapeutico assistenziale integrato sulleè stato elaborato in questi ultimi mesi all’interno dell’nord ovest, su un territorio di 6.586 chilometri quadrati di superficie, per 1 milione e 250 mila abitanti e circa 9.000ogni anno, con il coordinamento del responsabile della Unit di medicina materno fetale dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana (), Carlo Luchi, e del direttore dell’Ostetricia e Ginecologia dell’Asl Toscana Nord Ovest, Roberto Marrai. L’, spiega una nota delle due aziende sanitarie, "rappresenta infatti il livello ottimale, nell’ambito del quale valorizzare, perseguendo l’integrazione dei servizi, l’organizzazione della rete ospedaliera e specialistica con un percorso che inizia in prossimità del cittadino, anche grazie alle attività consultoriali, e prosegue attraverso i vari nodi della rete, in cui sono assicurate qualità e sicurezza: in pratica, il percorso parte dal territorio, dove avviene anche una prima selezione dei casi, grazie anche alla presenza di ambulatori Gar (gravidanza alto) che si confrontano con i rispettivi Gar ospedalieri Asl e con la Unit dell’quando si tratta di Gara (gravidanza altoavanzato)".