Lanazione.it - Firenze, la porta del ristorante cede e finisce in strada. Ferita una turista

, 28 dicembre 2024 – Curioso incidente questa mattina a, dove ladi unnella zona di piazza Duomo ha ceduto ed è finita in. Ad avere la peggio è stata unadi 58 anni che stava transitando in zona ed è stata colpita. Immediato l'intervento della polizia municipale e del 118. È stata chiamata l'ambulanza: la donna è andata all'ospedale di Santa Maria Nuova in codice di urgenza giallo. Da chiarire le cause che hannoto al cedimento dei cardini.