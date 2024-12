Oasport.it - Federica Brignone ristabilisce le distanze su Sofia Goggia nella classifica delle italiane più vincenti di sempre

ha vinto il gigante di Semmering e ha così allungato in testa allaplurivincitricistoria della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha infatti toccato quota 29 affermazioni nel massimo circuito internazionale itinerante (15 in gigante, 10 in superG, 5 in combinata) e ha ristabilito lenei confrontipiù immediate inseguitrici al termine di questo appuntamento in terra austriaca.ha rafforzato il proprio primato, ampliando il divario nei confronti di: la bergamasca si era portata a -3 dopo il sigillo nel superG di Beaver Creek, oggi la 34enne si è riportata a +4 e in questa condizione concluderà l’anno solare. La 32enne è infatti ferma a 25 trionfi (18 in discesa libera e 7 in superG), ma proverà ad accorciare lein inverno, approfittandotante gare veloci nel mese di gennaio (discese e superG nei tre weekend di Cortina d’Ampezzo, St.