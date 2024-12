Lanazione.it - Empoli, arriva il terzo ko consecutivo: il Genoa passa 2-1 al "Castellani"

, 28 dicembre 2024 – Diciottesima giornata fatale all’, sconfitto di misura (2-1) dalal “”. Una vittoria che consente al Grifone di agganciare a quota 19 punti lo stessoe il Torino.k.o. di fila per gli uomini di D’Aversa, che stavolta recriminano per un calcio di rigore di Esposito parato da Leali sul punteggio di 1-0 per gli ospiti. Partita tattica nella prima frazione di gioco, con le due squadre a controllarsi; più emozionante nel secondo tempo, subito sbloccato dai liguri.con Fazzini che parte dalla panchina; non c’è Maleh, giocano Grassi e Henderson a metà campo. Non c’è Viti in difesa. Nelrecuperano Ekuban e De Winter, che siedono inizialmente in panchina. Assente Balotelli, influenzato (e che radio-mercato dà in partenza).