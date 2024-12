Divieto di fumo anche all’aperto a Milano la furia di Vittorio Feltri | È proibizionismo disobbedirò

Leggi su Dayitalianews.com

Dal 1° gennaio 2025 scatterà aildi fumare in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblicoa meno di 10 metri da altre persone, una decisione che sta sollevando molte polemiche, soprattutto tra i fumatori che si sentono sempre più braccati e “ghettizzati”.L’ira diTra i personaggi che non hanno gradito la nuova ordinanza del sindaco Sala c’è, uno che si è sempre contraddistinto per le sue posizioni quanto meno discutibili e controverse, come quando definì didattiche le manganellate agli studenti che protestano.Intervistato dal Corriere della Sera, il direttore de Il Giornale ha criticato aspramente ildi fumare. Lui è un fumatore,se fuma prevalentemente in casa, tuttavia ha ammesso candidamente che disobbedirà e fumeràpoiché ildi fumare è paragonabile alanni ’20 degli Stati Uniti.