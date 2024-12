Ilrestodelcarlino.it - Da lunedì nuova area di sosta. Apre il parcheggio Sacro Cuore, sarà intitolato a Mario Guidazzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Entro la fine dell’anno, come la giunta aveva annunciato all’atto della stipula dell’accordo con il privato,aprirà il. Manca ancora l’ufficialità ma è certo che recherà l’attribuzione a, il politico repubblicano cesenate scomparso il 27 aprile 2022. La prarica non è stata gestita dalla Commissione Toponomastica perché le attribuzioni di quel tipo possono essere condotte di norma dopo i canonici dieci anni dalla scomparsa e si tratta di una decisione adottata dalla giunta su proposta del Pri, che intende rendre onore a uno degli uomini politici più rappresentativi della storia cesenate degli ultimi decenni. Un convinto assertore dell’importanza, fra l’altro, di dotare il centro storico di parcheggi comodi a ridosso del nucleo antico. Intanto sono pressoché conclusi i lavori di realizzazione delnell’a ridosso del complesso scolastico della Fondazionein via Verdi (tra le vie padre Vicinio da Sarsina e Pascoli, di fronte ai Giardini pubblici).