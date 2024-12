Ilgiorno.it - Cremona, miracolo a Natale: carabiniere rianima 80enne colto da infarto al pranzo in famiglia

Cremoona –: unsalva la vita ad un anzianoda un malore e con il massaggio cardiaco ed altre manovre torna a fargli battere il cuore. Un tradizionaledi, organizzato intra il calore e l'affetto di parenti e amici, poteva avere un più tragico epilogo per uncremonese colpito da arresto cardiaco durante il pomeriggio se non fosse stato per l’attenzione di un, sposato e con due figli piccoli, presente alla festa. L'uomo si è accasciato sulla sedia senza dare segni di vita mentre era ancora a tavola. Solo l’appuntato, in forze al servizio amministrativo del comando provinciale carabinieri di, lì presente, però si è insospettito della insolita e scomoda postura assunta dall'anziano e del fatto che questi, all'improvviso, non partecipasse più alla convivialità del momento.