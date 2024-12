Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus: intrigo con lo United fra Zirkzee e Rashford

Serve un vice-Vlahovi? e serve il più presto possibile. Lo sa bene anche Cristiano Giuntoli, che a gennaio vuole regalare a Thiago Motta un attaccante di livello da alternare al serbo, apparso parecchio annebbiato in questa prima metà di stagione. I nomi finiti nel giro deldellain queste settimane sono tantissimi, ma secondo Tuttosport il preferito del tecnico italo-brasiliano resta Joshua. Lofa muro, rilanciando tuttavia con un altro nome di cui vogliono liberarsi prima di operare il restyling al reparto offensivo. Il nome è quello di Marcus, da idolo a peso per il club.Asse Torino-Manchester: Thiago vuole, ma i Reds offronoQuello di Joshuaera un nome circolato già in estate. L’attaccante olandese, che la scorsa stagione aveva fatto faville a Bologna, con l’approdo dell’artefice della sua esplosione sulla panchina bianconera era di fatto il primo nome sulla lista di Giuntoli.