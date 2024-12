Inter-news.it - Cagliari-Inter, Inzaghi attende Darmian e punta tutto su Dumfries!

Leggi su Inter-news.it

Simonefa ancora a meno del suo jolly Matteo. In attesa di riavere l’italiano, inl’allenatore fa ancora affidamento a Denzel.ASSENZA – Matteorimane ancora fermo ai box per una partita. Come hanno confermato le voci alla vigilia di, il jolly di Simonenon prenderà parte alla trasferta. Il calciatore italiano, infatti, non è partito col resto della squadra, perché non ancora completamente recuperato dalla botta ricevuta in Coppa Italia contro l’Udinese. L’allenatore nerazzurro, dunque, dovrà fare a meno di un’importantissima soluzione, utile non solo a centrocampo anche in difesa.questo proprio in un momento delicato per la fase arretrata nerazzurra, considerate le assenze di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi. Questi ultimi, proprio insieme a, sembrano poter tornare a pieno regime nella prima sfida del 2025, che succederà a