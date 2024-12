Inter-news.it - Barella: «Nell’Inter tutti verso la stessa direzione. Pronti per l’Atalanta!»

Leggi su Inter-news.it

L’Inter si porta momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A, aspettando i risultati di Atalanta e Napoli. Dopo la vittoria sul Cagliari Nicolòesprime le proprie sensazioni.LA– Nicolò, uno dei protagonisti indiscussi della vittoria all’Unipol Domus, si racconta ai giornalisti di Dazn dopo Cagliari-Inter: «Siamo migliorati sicuramente tanto. Bisogna ringraziare il mister per come ci fa stare e per quello che ci dà. L’ho già detto tante volte, questo è un gruppo incredibile, fatto di ragazzi che annola. Questa è la cosa più importante, ancora più delle vittorie e di tutto il resto».al termine di Cagliari-InterLA PROSSIMA – Nicolòcontinua: «È sempre bello fare assist. Ho sempre detto che preferisco fare assist rispetto al gol, è questa la verità.