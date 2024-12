It.newsner.com - 8 gemelli della Octomom compiono 15 anni – le loro vite oggi

Natalie “” Suleman è diventata un fenomeno mondiale nel 2009, quando ha fatto la storia dando alla luce il primo ottuplo sopravvissuto. Già madre di sei figli – Amerah, Calyssa, Elijah, Caleb, Joshua e Aidan – la famigliaSuleman è cresciuta fino a raggiungere l’incredibile numero di 14 bambini con l’aggiunta di Noah, Isaiah, Jeremiah, Jonah, Josiah, Makai, Maliyah e Nariyah.La sua straordinaria storia, tuttavia, è stata accompagnata da controversie. Suleman si è sottoposta a fecondazione in vitro (IVF) per tutte le sue gravidanze, con la supervisione del dottor Michael Kamrava. Nel 2008, Kamrava ha impiantato 12 embrioni nella Suleman. Otto di questi embrioni sono nati vivi.In seguito Suleman ha dichiarato di non aver accettato un numero così elevato di embrioni, sostenendo che Kamrava l’ha ingannata mentre era sotto farmaci.