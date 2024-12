Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2024 ore 12:30

DEL 27 DICEMBRE ORE 12.20 ERICA TERENZIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO BLOCCATO SULL’A1 FIRENZE-A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA PONZANONO E ORTE. SI CONSIGLIA DI USCIRE A PONZANO E RIENTRARE A ORTE.FILE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.CODE A TRATTI SULLA PRENESTINA TRA PONTE DI NONA E COLLE PRENESTINO VERSO.RALLENTAMENTI E CODE SULLA COLOMBO TRA MALAFEDE E MEZZOCAMMINO NELLE DUE DIREZIONIFILE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE SUD. IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA CASSIA BIS E SALARIAÈ ON LINE LA NUOVA APP DI ASTRAL INFOMOBILITÀ!VI INVITIAMO A SCOPRIRE LE NUOVE FUNZIONI, SELEZIONANDO I CANALI RICEVERETE NOTIZIE IN TEMPO REALE SUI PERCORSI E ARGOMENTI CHE PREFERITE.