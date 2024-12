Lanazione.it - Un ascensore per l’indipendenza. Il sogno di Morgana adesso è realtà

di Sonia FardelliPRATOVECCHIORegalo speciale sotto l’albero di Natale perTilli, la ragazza casentinese su una sedia a rotelle che per il suo trentesimo compleanno aveva chiesto aiuti per poter montare unnella sua abitazione e diventare così indipendente come tanti giovani della sua età. Con le ultime donazioni ha quasi raggiunto la somma che serve per questa operazione. E proprio nei giorni magici delle festività natalizie. "Siamo quasi alla soglia del costo effettivo per l’acquisto e l’installazione dell’- dice Simona Sisti la mamma di- in tutto ci vorranno circa 55mila euro e siamo già arrivati sui 45mila euro di donazioni.con il suo appello sulla piattaforma GoFundMe, pensava ad un piccolo aiuto per avere l’in casa, invece la solidarietà e la vicinanza di tante persone e tante ditte è stata talmente grande che alla fine siamo arrivati ad una cifra molto importante".