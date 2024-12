Oasport.it - Tournée dei 4 trampolini 2025, Oberstdorf. Fatti e cifre del ‘democratico’ Schattenbergschanze

Ladei quattro2024-25 comincerà da(Germania). La struttura denominata, “trampolino della Montagna Ombrosa” terrà a battesimo la manifestazione per la settantunesima volta. Le uniche eccezioni riguardano la I e la XX edizione.Il marchio di fabbrica di questo impianto è rappresentato dal fatto di non fornire quota in uscita dal dente. La parabola di volo è pertanto poco pronunciata, poiché gli atleti non trovano grande altezza. Peraltro qui spira costantemente aria alle spalle, ma si aprono occasionalmente “finestre” di aria frontale che possono favorire oltremodo chi si trova in stanga di partenza nel momento giusto.Va rimarcato come losvolga il ruolo di giudice istruttore, scremando immediatamente il novero di pretendenti all’Aquila d’oro.