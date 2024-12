Dilei.it - Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia i conduttori del PrimaFestival

La grande macchina del Festival diè partita da tempo, maha voluto lasciare per sé gli ultimi colpi di scena per lasciare alta la suspence fino alla fine. Il cast dell’edizioneprende forma, coi primi nomi confermati, ma il conduttore e direttore artistico sceglie ancora lo spazio del Tg1 per un nuovo annuncio prima del Capodanno. Aveva già mostrato la cover di Sorrisi e Canzoni Tv, bruciando l’hype sul tempo, ma ora è arrivato il momento di fare sul serio e rivelare qualcosa di più su quella che potrebbe essere (in via del tutto ipotetica) l’ultima edizione in Rai. L’annuncio riguarda idel, che quest’anno sono stati individuati in Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio in collegamento dall’Ariston.scioglie le riserve sulSi era già parlato della possibilità di vedere Bianca Guaccero alla conduzione delma ora le voci sono diventate una certezza granitica.