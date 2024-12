Tutto.tv - Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione Italia 1 di 27 Dicembre 2021

Mattina
06:24 - Chips
Da qualche tempo una banda di delinquenti fa sfo di pericolose evoluzioni motociclistiche sulle autostrade di Los Angeles, nel bel mezzo del traffico
VISIONE ADATTA A TUTTI

07:21 - Chips
Un gruppo di teppisti, esperti di karate, provoca una banda di Chicani, coinvolgendola in una guerriglia senza esclusione di colpi 
VISIONE ADATTA A TUTTI

08:18 - Il principe d'Egitto
Animazioni - Mose', dopo essere stato salvato dalle acque e allevato dal popolo d'Egitto, abbandona il lusso e guida gli ebrei verso la Terra Promessa Regia di B

10:26 - Mummie - A spasso nel tempo - PrimaTv
Animazioni - ci fanno tre mummie dell'antico Egitto a spasso per Londra? Cercano l'anello del faraone, rubato dal perfido archeologo Lord Carnaby Lo troveranno? Regia di J

12:25 - Studio Aperto
Notizie e approfondimenti insui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

Pomeriggio
13:00 - Grande Fratello
L'appuntamento quotidiano per gli aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello

13:16 - Sport Mediaset
Approfondimento quotidiano insul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset

13:56 - Sport mediaset extra 2024
Approfondimento quotidiano insul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset

14:08 - Natale a 8 bit
Commedia - Chicago, anni '80 Jake, 10 anni e un grande desiderio: avere una Nintendo Dowse; USA 2021
VISIONE ADATTA A TUTTI