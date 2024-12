Lanazione.it - Presepe vivente a Castiglion Fiorentino: migliaia di persone ad ammirarlo

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 27 dicembre 2024 – “Ringrazio i tanti figuranti, circa 180, che con passione hanno contribuito alla realizzazione dell’edizione 2024 del. Altresì ringrazio sia i consiglieri della Pro Loco che nonostante i giorni di festa sono stati sempre presenti alle chiamate per organizzare ilnei migliori dei mondi che il comune con le sue maestranze che non ci hanno fatto mai sentire soli”. Così il presidente della Pro Loco, Paolo Faralli, all’indomani della rappresentazione natalizia che richiamadi turisti ogni anno, si parla di quasi 5 mila presenze. Un percorso che si perfeziona e diverso di anno in anno con un’unica costante: toccare tutti e tre i rioni, Cassero, Porta Fiorentina e Porta Romana. Il “cammino” verso la Natività è iniziato da Porta Fiorentina per salire verso piazza San Francesco dove è stato allestito l’accampamento militare romano con i centurioni a cavallo e l’area Giudea con i sommi sacerdoti e la reggia di Erode.