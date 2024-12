.com - Pallamano / Publiesse Chiaravalle, il bilancio del 2024 del presidente Gianluca Maltoni

Leggi su .com

“Vogliamo continuare nel solco tracciato fino a ora per dare alla nostra città momenti sani di aggregazione e di sport. Sono orgoglioso di quanto stiamo facendo tutti insieme, la nostra realtà è più viva che mai ed è conosciuta da tutti per la passione, l’impegno, i sacrifici e le emozioni che genera”, 27 dicembre– Gli ultimi dischi dell’anno sono in riproduzione, la melodia che sta accompagnando laverso il 2025 è di quelle più dolci. Più indimenticabili. Ilbiancoblu è stato memorabile, non lo si poteva immaginare più bello di così.Lo storico balzo in Serie A Gold è il fiore all’occhiello di un’annata positiva (anche) per tanti altri motivi. Lasciamo raccontare tutto ciò al, chiamato a dare voce ai suoi pensieri e ad augurare buon anno al panorama biancoblu.