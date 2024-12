Bergamonews.it - Orari, divieti e controlli per il capodanno in piazzale Alpini: ecco l’ordinanza del Comune

Bergamo. L’amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza in vista dell’evento di2025, in programma il 31 dicembre in, per garantire la sicurezza e la tutela dell’incolumità pubblica.è valida dalle 18 del 31 dicembre alle 6 dell’ 1 gennaio e vieta la vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro o metallo; la detenzione, all’interno dell’area di, di bevande in contenitori di vetro o metallo; la detenzione di nebulizzatori di sostanze irritanti o urticanti e di articoli pirotecnici destinati a fini di svago.Inoltre, dispone che le bevande debbano essere servite esclusivamente in bicchieri preferibilmente in materiale riciclabile o plastica monouso. Nei ristoranti, è consentita la somministrazione in bicchieri di vetro solo in caso di consumo immediato e all’interno dei locali.