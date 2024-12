Occupazione abusiva su un’area verde di oltre 2mila metri quadri | è di proprietà di Roma Capitale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 dicembre 2024 – Abusivismo inpubblica: questo quanto scoperto al termine delle attività di indagine, di una serie di sopralluoghi e verifiche portate avanti dalla Polizia Locale di, VIII Gruppo Tintoretto, di concerto con il Dipartimento Tutela Ambientale e Municipio VIII, è stato dato seguito, in questi giorni, al provvedimento di demolizione delle opere abusive realizzate supubblica di circa 2.800 mq in viale del Tintoretto. L’intervento ha permesso di recuperare il sito, che ora è tornato nella disponibilità del patrimonio die sul quale sono state avviate le attività di bonifica.alla demolizione dei manufatti presenti, realizzati senza autorizzazione, gli agenti hanno proceduto a denunciare un cittadino italiano di 63 anni per i reati didi terreno ad uso pubblico e per reati urbanistici.