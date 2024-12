Quifinanza.it - No revisione anticipata per auto benzina e a diesel, Minzatu conferma tabella di marcia

Non ci sarà alcunadel regolamento europeo che prevede lo stop alla vendita di veicoli aa partire dal 2035. Arlo è stata Roxana, vicepresidente della Commissione Europea, che ha ribadito l’impegno sui tempi e gli obiettivi del regolamento. La normativa, che mira a promuovere la transizione verso veicoli elettrici, non subirà modifiche, con la Commissione Europea che procederà con lasolo nel 2026, come previsto dal piano originale.ha sottolineato che il regolamento garantirà la sicurezza e la competitività dell’industria dell’Unione Europea, offrendo un margine di tempo sufficiente per i produttori e gli investitori per adattarsi alla transizione.NodiinvariataIl regolamento che stabilisce lo stop definitivo alla vendita di veicoli a motore tradizionale, fissato per il 2035, non subirà anticipi.