NBA 2024 2025 | nono successo di fila per OKC Portland e Detroit vincono allo scadere

Nove incontri validi per la regular season NBAsono andati in scena nella notte italiana e il copione è stato simile a quello del Christmas Day. In ben sette di queste sfide, la squadra vincitrice si è infatti imposta con uno scarto inferiore ai 10 punti. Le uniche eccezioni sono state gli Houston Rockets, vittoriosi contro il fanalino di coda Pelicans, e i Memphis Grizzlies, a valanga su Toronto.Shai ne mette 45A prendersi la scena non può che essere Shai Gilgeous-Alexander, che firma una super prestazione da 45 punti e mette il suo zampino sulla nona vittoria didegli Oklahoma City Thunder, sempre più leader a Ovest.stante un primo quarto chiuso sul -10, OKC non si disunisce ma al contrario reagisce e riesce a espugnare la Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis.Miami e Washington quasi sulla sirenaIl derby della Florida va agli Heat, che piegano gli Orlando Magic con il punteggio di 89-88.