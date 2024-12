Pianetamilan.it - Milan-Roma, Morata in che ruolo? Pulisic e Theo: ecco le idee di Fonseca

Domenica 29 dicembre, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro', partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 e c'è grande attesa, in casa rossonera, per conoscere se Álvaro, ChristianHernández saranno in campo contro i giallorossi. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ieri ilè tornato ad allenarsi aello, davanti allo sguardo attento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, dopo i tre giorni liberi concessi dall'allenatore Pauloper le festività natalizie., che non aveva giocato Verona-per una tonsillite, ha perfettamente recuperato e si è allenato. Inl'attaccante iberico sarà in campo dal 1'. Per la 'rosea', però, resta un po' di incertezza sulche ricoprirà. Potrebbe giocare, come suo solito, da centravanti o da trequartista.