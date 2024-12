Liberoquotidiano.it - Manovra: Ricci, 'niente sviluppo e più problemi sociali'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "La Legge di Bilancio sulla quale il Governo ha posto la fiducia è l'ennesima testimonianza di una mancanza di volontà nel coinvolgere le opposizioni, come già avvenuto per le riforme, dal premierato all'autonomia. Siamo dinanzi ad unache non garantisce, nata ipotizzando una crescita dell'1,2 mentre siamo fermi allo 0,7. Senza i fondi del Pnrr, saremmo a crescita zero. Inoltre, non si danno risposte ai molti, dalla mancanza di politiche abitative, ai tagli a enti locali e trasporto pubblico". Così Matteo, europarlamentare Pd, a 'L'Aria che tira' su La7.