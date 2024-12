Lanazione.it - L’appello del cantastorie Gildo: “Perdo la vista, aiutatemi”

Lucca, 27 dicembre 2024 – Un appello die per. Il celebre, intrattenitore popolare ed artista di strada lucchese sta vivendo un periodo difficile, in particolare a causa della cataratta. Mercoledì sera, poco dopo le ore 21(al secolo Luciano Filippi) vinto da un po’ di scoramento, è riuscito a scrivere alcune parole su Facebook: “Oggi ormai è passato il Natale. Non me ne sono accorto e non ho visto dato che la nebbia o ilare mi ha invaso. Altro che buon Natale e auguri. Tra breve dovrò sparire e arrendermi alla realtà. Grazie a tutti per i momenti passati insieme per tanti anni”. Una cinquantina di parole la cui scrittura al computer ha richiesto aquasi un’ora. Un tempo lungo che fa capire la sua difficoltà di scrittura a causa della cataratta. “Ho vari problemi – raccontadei Fantardi – ma adesso il principale è la cataratta che riguarda l’occhio sinistro.