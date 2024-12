Sport.quotidiano.net - Juventus su Silva, l'agente Mendes: "Vuole i bianconeri, ma decide il Benfica"

Torino, 26 dicembre 2024 - Laha bisogno di almeno un difensore a gennaio, vista l'emergenza dietro a causa degli infortuni occorsi a Gleison Bremer e Juan David Cabal, che non rientreranno prima della prossima stagione. In più c'è la situazione di Daniilo, con il brasiliano classe '91 che potrebbe salutare la Vecchia Signora con sei mesi d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Ecco quindi che istanno lavorando per individuare il profilo adatto (o appunto, i profili) da mettere a disposizione di Thiago Motta. Fra i nomi circolati in queste settimane c'è anche quello di Antonio, di proprietà del. Un calciatore, il 21enne di nazionalità portoghese, che sembra avere le caratteristiche giuste per i piemontesi e che non a caso piace e non poco a Madama.