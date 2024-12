Sport.quotidiano.net - Juve, Silva si muove verso Giuntoli. In attacco piace Castro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 27 dicembre 2024 – Lava dritta su Antonioper rinforzare la difesa sul mercato di gennaio. E’ il difensore del Benfica il prescelto, Skriniar troppo costoso di ingaggio e Hancko bloccato dal Feyenoord, ma c’è ancora da sistemare qualche tassello, anche se l’ottimismo alla Continassa cresce. In, dall’Argentina, si parla di un interessamento per Santiago, ma c’è l’Inter in pole position.solo in prestito E’ Antonio, oggi, il principale candidato a rinforzare la difesa della, priva di due elementi fondamentali come Bremer e Cabal. Il centrale del Benfica, che ha perso minutaggio, è pronto al grande salto in Serie A e spinge affinché la trattativa possa andare a buon fine, e le recenti parole dell’agente Jorge Mendes lo confermano: “Vuole lae lavuole lui”.