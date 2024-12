Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la conferma dall'Arabia Saudita: ecco perché João Fonseca ora lo minaccia

Sul carro dic'erano solo intenditori, ma da qualche giorno iniziamo a starci stretti. Questo ragazzo che dal nome sembra un calciatore famoso è in realtà il tennista vincitore delle Next Gen che si sono tenute settimana scorsa a Gedda, in. Cosa c'è di straordinario? Beh, tante cose. La prima è l'età a cuiha vinto le Finals riservate ai talenti del futuro, da quest'anno riservati agli Under 20: 18 anni lo scorso agosto, era il più giovane degli otto partecipanti ed è diventato il secondo più giovane della storia a vincere questo torneo dopo.che nel 2019 trionfò a 18 anni e 2 mesi e Carlos Alcaraz che vinse nel 2021 a 18 anni e 6 mesi.non era noto al grande pubblicoha giocato pochissime partite del circuito Atp, vista la giovane età.