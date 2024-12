Lettera43.it - Individuati i corpi dei due alpinisti dispersi sul Gran Sasso

Leggi su Lettera43.it

Sono statidi Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i duedomenica 22 dicembre sul. Sono in corso le operazioni di recupero delle salme –durante un sorvolo sul Vallone dell’Inferno con i mezzi del 118 decollati dall’Aquila – da parte delle squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, con il supporto aereo di un’eliambulanza della Regione Abruzzo con a bordo dei tecnici del Soccorso Alpino e di un elicottero dei Vigili del Fuoco.Elisoccorso (Ansa).La notizia del ritrovamento deidegli, entrambi di Santarcangelo di Romagna, non è stata comunicata tempestivamente per permettere ai soccorritori di informare le famiglie.Soccorso alpino (Ansa).Articolo completo:dei duesuldal blog Lettera43