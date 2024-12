Formiche.net - Il futuro dei conflitti sarà nello spazio. La militarizzazione spaziale tra fantascienza e realtà

Ladelloè un concetto ancora poco chiaro. L’umanità si trova agli albori dell’era, eppure la pervasività delle attività extra-atmosferiche è rintracciabile nella vita di tutti i giorni, dall’utilizzo del Gps quando ci si muove in auto alle previsioni meteorologiche. Similmente, nell’ambito della Difesa, il dominiosi configura come un mezzo indispensabile per la conduzione delle operazioni militari sul pianeta ma, almeno finora, non si qualifica come un luogo fisico della conflittualità. È per questo motivo che, sotto il nome di “operazioni spaziali” rientrano prevalentemente attività quali le comunicazioni e la cattura di immagini per scopi di intelligence. Infatti oggi per “dello” si intende l’utilizzo di strumenti fisicamente localizzatiextra-atmosferico per supportare attività che hanno luogo all’interno della troposfera.