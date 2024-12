I sopravvissuti dell’aereo precipitato | Abbiamo sentito dei boati

Leggi su Open.online

«Dopo il botto. ho pensato che l’aereo stesse per crollare», «Ci sono stati tre colpi», «Ho avuto molta paura». Tre, due passeggeri e un membro dell’equipaggio, del volo J2-8243 caduto in Kazakistan la mattina di Natale forniscono all’agenzia Reuters ricostruzioni tra loro sovrapponibili. Tutti parlano die, immediatamente dopo, della cadutache ha tentato un atterraggio di emergenza vicino alla città di Aktau. Si fa strada quindi l’ipotesi di «interferenze esterne fisiche e tecniche», come riportato dall’Azerbaijian Airlines, dietro la morte di almeno 38 persone. Il velivolo potrebbe essere stato centrato dalle schegge di un missile della contraerea russa, lanciato per contrastare un attacco di droni ucraini sulla città di Grozny.Le testimonianze dei passeggeriQuando hail botto, il passeggero Subhonkul Rakhimov ora in ospedale, ha iniziato a pregare.