Tpi.it - GPO: l’uomo che incontrava Einstein ogni mattina alla fermata del tram

Gianpaolo Ormezzano, scomparso oggi a Torino a 89 anni, è stato, ancor più che un sublime narratore, uno dei più grandi innovatori nella storia della carta stampata in Italia. Tale era la genialità del personaggio che Mario Fossati, un mostro sacro del giornalismo sportivo negli anni settanta, lo definì nel modo riportato nel titolo. A riprova di ciò, restano leggendari, i suoi servizi dal Giro d’Italia e dal Tour de France, redatti on the road sul sedile posteriore dell’auto, lungo impervie strade di montagna, con la macchina da scrivere precariamente posizionata sulle ginocchia.Torinese e fieramente torinista, Ormezzano balzò sul proscenio della carta stampata a soli 24 anni. Fu, infatti, l’unico ad aver compreso la gravità delle condizioni in cui versava il Campionissimo Fausto Coppi. In quei tragici giorni tra Natale 1959 e Capodanno 1960, coincidenti proprio con quelli attuali, il giovane Gianpaolo, trasferitosi in pianta stabile a Castellania, divenne l’unica fonte attendibile d’una tragedia che sconvolse una intera nazione.