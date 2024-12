Lapresse.it - Fabrizio De André, speciale Tg1 tra l’ironia e la poesia della sua vita

Un viaggio inedito di Leonardo Metalli per ‘Tg1’ trae ladiDea pochi giorni dalla ricorrenzasua morte, l’11 gennaio del 1999. Faber come lo chiamava l’amico Paolo Villaggio, prediligeva un’ironia sottile, spesso nascosta tra le pieghe delle sue canzoni, inndo l’ascoltatore a una riflessione profonda attraverso ladei suoi versi. Gli amici lo raccontano così, dal suo lato goliardico, sarcastico, tra scherzi e provocazioni sin dagli inizi, quel debutto sul palco che Villaggio racconta bene. Poi l’impegno sociale, lo studio continuo, l’amore per la Sardegna che poi diventa la sua casa, le passioni per la natura, l’agricoltura, l’allevamento, l’imbarazzo a esibirsi, la reiterata volontà di stare lontano dalle scene. Protagonista del racconto, in onda il 29 dicembre alle 23.