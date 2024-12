Cultweb.it - Cos’è il monossido di Carbonio e perché è letale?

Leggi su Cultweb.it

In queste ore sono tante le notizie di morti legate all’avvelenamento dadi. Ildiè un gas estremamente pericoloso, noto come il “killer silenzioso”non può essere percepito né con l’olfatto, né con la vista, né con il gusto. Si forma quando combustibili come legno, gas, carbone o petrolio bruciano senza un’adeguata quantità di ossigeno. La sua tossicità deriva dal fatto che si lega all’emoglobina nel sangue, impedendo il trasporto di ossigeno alle cellule del corpo. Ciò può portare a danni irreversibili agli organi vitali e, in molti casi, alla morte.Ildiè prodotto da diverse fonti comuni, tra cui caldaie difettose, caminetti, stufe a gas, griglie da barbecue usate in ambienti chiusi e generatori portatili. È particolarmente pericoloso in spazi poco ventilati o durante i mesi invernali, quando le persone usano più spesso apparecchi per riscaldare gli ambienti.