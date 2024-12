Ilnapolista.it - Chevanton: «Sono stato a un passo dal farla finita» (Gazzetta)

L’indimenticabile ed indimenticato bomber del Lecce Javier Ernestoha concesso un intervista a Ladello Sport dove ha parlato di alcuni momenti difficili della sua vita, raccontandosi e raccontando della sua attuale situazione lavorativa e personale.«Come mai non lavoro nel Lecce? Non è una domanda per me, ma per altri. Nel mio piccolo ho fatto bene nelle giovanili. Mi dispiace tantissimo non essere dentro, mi piacerebbe tornare, il rapporto con la dirigenza resta ottimo».Rapido nello stretto, con un piede destro piccolo e sensibile in grado di indirizzare il pallone dove vuole con una potenza insospettabile, Ernesto Javiernei suoi anni migliori un bomber in grado di entusiasmare in patria con il Danubio e in Italia con il Lecce. Qui diventa un beniamino, conquistando i tifosi.