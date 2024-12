Ilrestodelcarlino.it - Celia, due accelerate di nota: pecca di generosità

Klinsmann 5,5. Il tiro di Vandeputte è molto angolato, ma forse qualcosa di meglio si poteva fare. Quella è anche l’unica conclusione ospite nello specchio, per il resto deve gestire rinvii e qualche uscita e lì se la cava sempre. Curto 6. Partita fisica, il suo pane. Bonazzoli non si vede mai e il merito è anche suo. Prova pure qualche sortita in avanti senza fortuna. Prestia 6. In un modo o nell’altro ci arriva sempre e quando sbaglia comunque rimedia. Sfiora la rete di testa prima di uscire non troppo contento della sostituzione (dal 29’ st Ciofi 6. Fa il suo come sempre). Mangraviti 6. A volte non perfetto nei modi ma efficace nei risultati. Nella ripresa sbroglia una brutta situazione in area, nella battaglia si esalta sempre. Adamo 5,5. Zanimacchia lo costringe a fare il terzino puro, si adatta ma con fatica.