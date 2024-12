Puntomagazine.it - Catanzaro: Sequestrati quasi 180 quintali di olio vergine detenuto come “olio extravergine di oliva bio”

Sequestro di 180did’: Frode Alimentare Scoperta dalla Guardia di Finanza diNel corso di una attività di Polizia Economico Finanziaria finalizzata alla tutela del made in Italy e della sicurezza prodotti, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, unitamente al Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani e all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari (ICQRF) del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste, hanno eseguito un sequestro didiper180, detenuti, per la commercializzazione, nella qualità di “extradiBIO”, ma, a seguito di analisi chimica e organolettica risultato di categoria inferiore.In particolare, i Finanzieri ed i funzionari dell’ICQRF, avevano intrapreso attività ispettive presso le sedi di due aziende, nelle province die Barletta Andria Trani, eseguendo un riscontro quantitativo del prodottoe un campionamento dello stesso, al fine di determinarne la qualità in ragione di quanto riportato sull’apposito registro telematico implementato dalle stesse aziende.